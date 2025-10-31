Robo de calzado de marca: la policía aprehendió a un joven con las zapatillas sustraídas

Un hombre de 26 años fue aprehendido en las últimas horas por la Policía local en el marco de una investigación por robo, logrando recuperar parte de la mercadería sustraída.

El operativo se concretó en la calle Miguel Porta al 1600 de esta ciudad. Allí, efectivos policiales lograron la aprehensión del joven y, simultáneamente, el secuestro de una caja que contenía un par de zapatillas de la marca Nike, modelo Air Force, de color blanco y con detalles en tono rosa.

Las zapatillas incautadas habían sido denunciadas como robadas el mismo día por una ciudadana de 25 años, quien manifestó la sustracción de este y otros pares de calzado. La rápida acción policial permitió dar con el implicado y recuperar el artículo.

Interviene en el caso la fiscalía de turno, que dispuso la notificación de la causa. El aprehendido se encuentra actualmente alojado en la dependencia policial, a la espera de ser remitido a sede judicial para su correspondiente declaración.