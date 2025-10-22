Retoman la repavimentación de la Ruta 191 entre Doyle y Arrecifes

Se reiniciaron los trabajos de repavimentación sobre la Ruta Provincial 191, en el tramo que conecta la localidad de Doyle con el partido de Arrecifes. Esta nueva etapa se pone en marcha tras la reciente finalización de las obras en el acceso a Santa Lucía.

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, junto al delegado de Santa Lucía, Sergio Barrios, estuvieron presentes en el lugar para supervisar el inicio de la intervención.

La obra forma parte del proyecto integral de rehabilitación de la Ruta Provincial 191, cuya gestión ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires fue impulsada por el intendente Salazar. Tras completar los primeros 22 kilómetros, que abarcan desde la Ruta Nacional 9 hasta Doyle, las tareas se concentran ahora en los

Los trabajos incluyen bacheo profundo, fresado y repavimentación, priorizando la intervención en los sectores que presentan mayor deterioro.

Salazar destacó que la continuidad de esta obra, que había sido postergada en "reiteradas oportunidades por la coyuntura económica nacional", es posible gracias al "esfuerzo del gobernador Axel Kicillof y del Ministerio de Infraestructura provincial, que mantienen el compromiso con los municipios bonaerenses pese al contexto de ajuste a nivel nacional".

Según la comuna, la finalización de esta ruta representa un "paso muy importante para mejorar la conectividad y la seguridad vial en uno de los corredores más productivos de la provincia de Buenos Aires".