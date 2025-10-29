Restituyeron la pensión por discapacidad a más de 60 familias de San Pedro tras gestiones conjuntas

Más de 60 familias de San Pedro recuperaron el derecho a percibir la pensión por discapacidad, luego de un trabajo articulado entre la Municipalidad local y la Defensoría del Pueblo para revertir la suspensión de estos beneficios.

La información fue confirmada por el Área de Discapacidad, que depende de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad del municipio.

La restitución de las pensiones fue el resultado de una labor conjunta entre el área local y la Defensoría del Pueblo, que se enfocó en atender y gestionar las numerosas consultas recibidas por la suspensión de los beneficios.

Las autoridades municipales destacaron que esta acción permitió garantizar la continuidad de la ayuda social a las personas con discapacidad, reafirmando el compromiso con los derechos y la inclusión en la ciudad.

El trabajo de acompañamiento en los trámites fue fundamental para que estas familias pudieran normalizar su situación y volver a acceder a su derecho a la prestación.