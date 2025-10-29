Restituyeron la pensión por discapacidad a más de 60 familias de San Pedro tras gestiones conjuntas

Repararon el sistema de agua en Parque Mitre y zonas aledañas tras reemplazar una bomba de alta potencia
La Secretaría de Servicios Públicos informó que quedó restablecido el suministro de agua en el sector de Parque Mitre y áreas circundantes, luego de completar la reparación de un equipo clave del sistema de bombeo. Los trabajos consistieron en el reemplazo de la bomba de agua de 20 HP , que había sufrido una falla, por una nueva unidad con una capacidad operativa de 60 a 72 litros por hora .