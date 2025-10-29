Repararon el sistema de agua en Parque Mitre y zonas aledañas tras reemplazar una bomba de alta potencia

La Secretaría de Servicios Públicos informó que quedó restablecido el suministro de agua en el sector dey áreas circundantes, luego de completar la reparación de un equipo clave del sistema de bombeo.

Los trabajos consistieron en el reemplazo de la bomba de agua de 20 HP, que había sufrido una falla, por una nueva unidad con una capacidad operativa de 60 a 72 litros por hora.

Según el comunicado oficial, el sistema ya se encuentra en pleno funcionamiento, normalizando la provisión del servicio a los vecinos de la zona afectada.

La Secretaría a cargo de Adrián De Vito aprovechó para agradecer la "comprensión de los vecinos" durante el tiempo que demandaron las tareas técnicas para la reparación e instalación del nuevo equipo.