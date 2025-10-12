Recuperan en San Pedro una moto robada en Baradero tras persecución policial

Personal del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) de la Estación de Policía Comunal de San Pedro logró recuperar una motocicleta tipo 110 cc que había sido sustraída en la vecina ciudad de Baradero y cuyo conductor intentaba ingresar a esta localidad.

El hecho se desencadenó cuando efectivos del G.T.O. tomaron conocimiento, a través de un alerta del 911, sobre la sustracción de un motovehículo en Baradero, que se presumía se dirigía hacia San Pedro.

Ante esta información, el personal policial implementó un rápido operativo de interceptación y logró ubicar el rodado en el acceso a la localidad de Río Tala.

Al advertir la presencia de los uniformados, el conductor de la motocicleta realizó "maniobras evasivas", según fuentes policiales, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y cayera a una cuneta al costado del camino. Inmediatamente, el sujeto se dio a la fuga a pie a campo traviesa, sin que pudiera ser reconocido por los efectivos en el lugar.

La motocicleta, de cilindrada 110 cc, fue recuperada y secuestrada por el personal interviniente. El rodado quedó a disposición de la Fiscalía en turno del Departamento Judicial San Nicolás, que dispuso las diligencias correspondientes para su restitución al propietario y la continuación de la investigación para dar con el responsable del hurto y la evasión.