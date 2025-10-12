Dos nuevos choques con motociclistas heridos

En las últimas horas, otros dos accidentes de tránsito involucraron a motocicletas, resultando los conductores de estos rodados con lesiones de carácter leve.

El primer incidente ocurrió en la tarde de ayer. Tras un alerta del servicio de emergencias 911, personal de la Comisaría de San Pedro acudió a la intersección de Bv. Moreno y Ansaloni, donde se había producido una colisión.

Por motivos que son materia de investigación, una motocicleta tipo 160 cc, conducida por un hombre de 53 años, impactó contra un automóvil guiado por un ciudadano de 48 años. El conductor del rodado menor fue trasladado al hospital local, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve.

Horas después, en la madrugada de hoy, se registró otro accidente. El personal policial acudió a la intersección de las callesante un nuevo aviso. En este punto, colisionaron dos motocicletas tipo 110 cc. Los rodados eran guiados por dos jóvenes de 20 y 24 años de edad.

Como consecuencia de este segundo siniestro, el conductor de 24 años resultó con lesiones de carácter leve.

En ambos casos, se labraron las actuaciones correspondientes y tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de San Pedro, que determinará las causas de los choques.