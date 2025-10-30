Recuperan elementos robados en Pueblo Doyle: un joven fue imputado del hecho





Personal policial del destacamento de Santa Lucía llevó adelante una diligencia de allanamiento en una vivienda de Pueblo Doyle, que resultó en el secuestro de elementos que habían sido denunciados como robados y la imputación de un joven de 17 años, informaron fuentes de la fuerza.

El procedimiento se concretó en el día de ayer en un domicilio ubicado en la calle El Zorzal al 600 de Pueblo Doyle, en cumplimiento de una orden judicial emitida en el marco de una investigación por hurto.

Durante el allanamiento, los efectivos lograron recuperar un ventilador de tipo turbo y materiales de estudio que pertenecían a la persona denunciante.

Como resultado de la diligencia, un joven de 17 años de edad resultó imputado en la causa. Por disposición del magistrado interviniente en la investigación, se procedió a su notificación formal de la causa judicial en su contra.

La causa continúa en trámite y bajo la órbita del magistrado que dispuso la medida de allanamiento.