Reclamo de vecinos por iluminación y seguridad tras un intento de asalto en el que chocaron reiteradamente un vehículo

Vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio manifestaron una profunda preocupación por lay laen el sector de, luego de que una familia denunciara un violento intento de robo que incluyó persecución y múltiples colisiones.

El hecho ocurrió el pasado viernes 26 de septiembre, cerca de las 22:50 horas, y tomó estado público tras el relato de las víctimas en redes sociales, donde detallaron una secuencia que calificaron de "película".

Según el testimonio, la familia, que se dirigía a buscar a un menor, fue interceptada en la zona del Centro Educativo, sobre calle San Martín, por una camioneta Ford F-100 de color claro. Los delincuentes, que serían dos hombres, chocaron el vehículo de la familia en tres oportunidades en un intento por detenerlo y consumar el robo.

"A los metros nos vuelven a chocar de atrás, pero no logran pararnos," relató una de las víctimas. La persecución se extendió hasta la esquina del cementerio, donde un tercer y más fuerte impacto provocó que la camioneta de los agresores girara, permitiendo a la familia estabilizar su auto y escapar del lugar.

Las víctimas lograron refugiarse en una vivienda cercana, donde minutos después escucharon que la camioneta de los delincuentes regresaba, buscando interceptarlos.

Reclamos por la Oscuridad en la Zona

El relato de la familia puso el foco en la ausencia de alumbrado público, un factor que, según los vecinos, facilita la acción delictiva. "La verdad no pudimos ver muy bien porque estaba toda la luz cortada por San Martín, solo en el cementerio que ahí fue donde más o menos pudimos ver la camioneta," detalló la víctima.

La denuncia formal ya fue presentada ante las autoridades, y la causa se encuentra caratulada como "Intento de robo y homicidio". La policía, que asistió a las víctimas y se encuentra investigando el caso, solicitó las grabaciones a las cámaras del centro de monitoreo municipal para identificar a los agresores y la camioneta.

El incidente reavivó los reclamos de los residentes del sector por la necesidad urgente de reforzar la seguridad y la iluminación en esa transitada bajada que conecta con la zona del Puerto y el cementerio municipal.