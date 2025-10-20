Consultorio de Cannabis Medicinal en el Hospital: 27 pacientes ya empezaron su tratamiento

La Municipalidad de San Pedro recordó que se encuentra en funcionamiento el Consultorio de Cannabis Medicinal en el Hospital Emilio Ruffa, un espacio de atención gratuita y especializada orientado a pacientes oncológicos. La iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y aliviar los efectos secundarios de los tratamientos convencionales.

El proyecto es impulsado por el municipio en convenio con la empresa La FlowerCann, la cual colabora con la donación de resinas para la elaboración de los tratamientos.

El consultorio atiende todos los jueves de 12 a 17 horas y cuenta con un equipo médico especializado que se encarga de evaluar cada caso, realizar los estudios necesarios y acompañar el proceso terapéutico, incluyendo el seguimiento y la entrega controlada de la medicación.

Según informaron desde el centro de salud, hasta el momento,fueron entrevistados y, con resultados que calificaron como "alentadores".

Los resultados iniciales muestran una reducción en el dolor, el insomnio, la pérdida de apetito y otros síntomas asociados a la enfermedad. En varios de los casos atendidos, el dolor se origina como consecuencia de metástasis óseas, una complicación frecuente en pacientes con cáncer de mama. En estos cuadros, el uso de cannabis medicinal contribuye a aliviar el dolor y mejorar el bienestar general, sin interferir con los tratamientos oncológicos principales.

Desde la comuna destacaron que este programa representa un avance importante en materia de salud pública, al incorporar el uso medicinal del cannabis de manera "seria, responsable y con base científica" para acompañar a quienes más lo necesitan.