Puesta en valor de los naranjos amargos del arbolado público como parte del proyecto "Patrimonio Verde"

En el marco de la iniciativa cultural y ambientalse realizará una acción para la puesta en valor de los naranjos amargos que forman parte del arbolado urbano y del paisaje histórico de la ciudad. La presentación se realizará el próximoen la esquina de las calles

El evento incluye el descubrimiento de un código QR asociado a los árboles de naranjo amargo, una breve caminata, muestra y degustación de productos elaborados con los frutos de estos cítricos, y una charla abierta entre vecinos.

El proyecto, enfocado en el patrimonio natural y cultural de la ciudad, es una acción conjunta que involucra a la Asociación de Amigos del Centro de Estudios Históricos de San Pedro, instituciones como el INTA, la organización Conciencia Ecológica, la Municipalidad de San Pedro, la Cámara de Viveristas, Asesores Técnicos de Empresas Locales, Guías Turísticos y vecinos.

El "Proyecto Patrimonio Verde" busca "resaltar la importancia histórica y la preservación de los naranjos amargos", los cuales son un componente fundamental del paisaje cultural de San Pedro. Este paisaje es considerado el resultado de la interacción entre los habitantes y su entorno, reflejando la "identidad y memoria colectiva" de la comunidad.