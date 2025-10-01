Reclamo de vecinos por iluminación y seguridad tras un intento de asalto en el que chocaron reiteradamente un vehículo

  Vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio manifestaron una profunda preocupación por la inseguridad y la falta de iluminación en el sector de San Martín y Bajada Néstor Kirchner , luego de que una familia denunciara un violento intento de robo que incluyó persecución y múltiples colisiones. El hecho ocurrió el pasado viernes 26 de septiembre, cerca de las 22:50 horas , y tomó estado público tras el relato de las víctimas en redes sociales, donde detallaron una secuencia que calificaron de "película".

Profundo dolor por el fallecimiento de Oriana Bonetti, la sampedrina que recibió dos trasplantes de corazón

 


Oriana Bonetti, la joven que recibió dos trasplantes de corazón, falleció a los 17 años. 

Oriana, que presentaba una cardiopatía congénita, fue operada por primera vez en el Hospital Garrahan el 5 de Diciembre de 2009, cuando tenía apenas un año y medio. 


Diversas complicaciones obligaron a su internación cuando tenía 11 años. Tras entrar en emergencia nacional, fue nuevamente trasplantada el 20 de junio de 2019, también en el Garrahan. 



En marzo de 2021 protagonizó un accidente de tránsito que le provocó una triple fractura de fémur, por lo que fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Subzonal.

La noticia de su fallecimiento provocó un profundo dolor en toda la comunidad, que acompañó su lucha y el proceso de recuperación durante estos años. 