Profundo dolor por el fallecimiento de Oriana Bonetti, la sampedrina que recibió dos trasplantes de corazón

Oriana Bonetti, la joven que recibió dos trasplantes de corazón, falleció a los 17 años.

Oriana, que presentaba una cardiopatía congénita, fue operada por primera vez en el Hospital Garrahan el 5 de Diciembre de 2009, cuando tenía apenas un año y medio.

Diversas complicaciones obligaron a su internación cuando tenía 11 años. Tras entrar en emergencia nacional, fue nuevamente trasplantada el 20 de junio de 2019, también en el Garrahan.





En marzo de 2021 protagonizó un accidente de tránsito que le provocó una triple fractura de fémur, por lo que fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Subzonal.

La noticia de su fallecimiento provocó un profundo dolor en toda la comunidad, que acompañó su lucha y el proceso de recuperación durante estos años.