Profesionales y familias convocan a una concentración por la emergencia en discapacidad y se suman a medidas nacionales

Diversos sectores de la comunidad convocaron a unapara reclamar por el pago de terapias y apoyos a profesionales, y por la sanción de una ley que "realmente promueva" los derechos de las personas con discapacidad. La convocatoria local se enmarca en un contexto de reclamos nacionales que incluyen un paro y movilizaciones.

Bajo la consigna "¡Discapacidad en Emergencia!", la concentración se realizará el miércoles 22 de octubre a las 19:30 horas en la Plaza Belgrano de San Pedro.

Los organizadores señalaron que el principal motivo de la protesta es que “los profesionales que dan terapias y apoyos no están cobrando”, lo que impacta directamente en la continuidad de los tratamientos esenciales. La convocatoria pide a la sociedad y a las familias de personas con discapacidad que se sumen para reclamar "condiciones justas" y "reconocimiento" .

La protesta en San Pedro acompaña las medidas de fuerza anunciadas a nivel nacional por organizaciones como Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU) y el Foro Permanente de Discapacidad.

Las acciones a nivel país incluyen:

Paro Nacional: Se convocó a un Paro Nacional del 20 al 24 de octubre y a un “cese involuntario de actividades” para el martes 21 y miércoles 22 de octubre .

Vigilia: Se realizará una vigilia bajo el lema "Una luz por la discapacidad" los días 21, 22 y 23 de octubre en Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada .

Movilización en Capital Federal: Está prevista una movilización masiva para el miércoles 22 de octubre a las 11:00 horas, partiendo desde la Plaza del Congreso hacia el Ministerio de Salud.

Los manifestantes a nivel nacional exigen la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y un "Aumento de aranceles YA", denunciando la situación bajo el lema "#NOALAJUSTEENSDISCAPACIDAD".