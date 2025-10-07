Primera reunión de mesa técnica: acordaron criterios de pases a planta permanente en la Municipalidad

Este martes se llevó a cabo la primera reunión de laconformada para abordar los temas dede los empleados municipales. En el encuentro, se establecieron los criterios prioritarios para el pase a planta y se delinearon los pasos a seguir en la discusión sobre recategorizaciones.

La reunión contó con la participación del asesor letrado de la municipalidad, Daniel Porta, y los secretarios generales de los gremios que representan a los trabajadores: ATE, STM y UPCN.

Uno de los principales consensos alcanzados fue el método para priorizar los pases de personal contratado a planta permanente. Se acordó que la selección se basará en la antigüedad del trabajador, priorizando a aquellos con mayor tiempo de servicio en el ámbito municipal.

Además, se fijó una antigüedad mínima requerida de un (1) año para ser considerado en este proceso.

En cuanto al tema de las recategorizaciones, las partes plantearon la necesidad de avanzar en la elaboración de un nuevo escalafón municipal. El objetivo principal es concretar una recategorización integral de toda la planta de empleados de la municipalidad, buscando una actualización y adecuación de las categorías laborales.

Los participantes de la mesa técnica valoraron el inicio del diálogo y se comprometieron a continuar las negociaciones en próximos encuentros para seguir avanzando en la implementación de estos importantes procesos que afectan al conjunto de los trabajadores municipales.