Presentan el libro “El cáncer, mi despertar - Apuntes de una vida” de Marcela Yanezuk

La Municipalidad de San Pedro informó que, a un mes de su puesta en marcha, el programa piloto de Educación Ambiental “Desde el Aula” logró la recuperación de 4.360 kilos de residuos reciclables secos , gracias a la activa participación de la comunidad educativa del distrito. Esta iniciativa, impulsada por la Dirección de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Producción, Industria y Comercio, se desarrolla en diversas escuelas con el objetivo central de fortalecer la conciencia ambiental desde el ámbito educativo.
Marcela Yanezuk presentará su libro “El cáncer, mi despertar - Apuntes de una vida", este sábado 11 de octubre a las 19:00 horas en la Biblioteca Popular Rafael Obligado, Bartolomé Mitre 460.
La obra de Yanezuk es definida como un "testimonio profundo, humano y transformador" que aborda la experiencia de la enfermedad desde una perspectiva que invita a la reflexión sobre la vida y el "poder del despertar interior".
Los organizadores de la actividad, que cuenta con el apoyo de la histórica institución cultural, anticiparon que el encuentro será una "charla íntima y enriquecedora", ofreciendo a los asistentes la oportunidad de dialogar directamente con la autora sobre su inspiradora historia y el proceso de escritura de sus vivencias.
La presentación es un evento abierto a toda la comunidad. La entrada es libre y gratuita, buscando fomentar la participación y el acercamiento a una narrativa de superación y autoconocimiento.
