Presentan el libro “El cáncer, mi despertar - Apuntes de una vida” de Marcela Yanezuk

Marcela Yanezuk presentará su libroen la, Bartolomé Mitre 460.

La obra de Yanezuk es definida como un "testimonio profundo, humano y transformador" que aborda la experiencia de la enfermedad desde una perspectiva que invita a la reflexión sobre la vida y el "poder del despertar interior".

Los organizadores de la actividad, que cuenta con el apoyo de la histórica institución cultural, anticiparon que el encuentro será una "charla íntima y enriquecedora", ofreciendo a los asistentes la oportunidad de dialogar directamente con la autora sobre su inspiradora historia y el proceso de escritura de sus vivencias.

La presentación es un evento abierto a toda la comunidad. La entrada es libre y gratuita, buscando fomentar la participación y el acercamiento a una narrativa de superación y autoconocimiento.