Presencia sampedrina en la Feria Internacional de Turismo

Reclamo de vecinos por iluminación y seguridad tras un intento de asalto en el que chocaron reiteradamente un vehículo
Vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio manifestaron una profunda preocupación por la inseguridad y la falta de iluminación en el sector de San Martín y Bajada Néstor Kirchner , luego de que una familia denunciara un violento intento de robo que incluyó persecución y múltiples colisiones. El hecho ocurrió el pasado viernes 26 de septiembre, cerca de las 22:50 horas , y tomó estado público tras el relato de las víctimas en redes sociales, donde detallaron una secuencia que calificaron de "película".