Presencia sampedrina en la Feria Internacional de Turismo

El Intendente de San Pedro,, recorrió este martes la, evento desarrollado en La Rural de Buenos Aires.

Durante la jornada, el jefe comunal mantuvo reuniones con María Soledad Martínez, Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, y con Juan Manuel Ibarguren, Intendente de Pinamar. También visitó el stand de San Pedro ubicado en el espacio de la Provincia de Buenos Aires.

En el predio, más de 60 destinos y 50 prestadores exponen sus propuestas con rondas de negocios y actividades.

San Pedro participa con un espacio propio, presentando su oferta turística, hotelera y gastronómica. El objetivo es posicionar a la ciudad como un destino de la Provincia de Buenos Aires.