Reclamo de vecinos por iluminación y seguridad tras un intento de asalto en el que chocaron reiteradamente un vehículo

  Vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio manifestaron una profunda preocupación por la inseguridad y la falta de iluminación en el sector de San Martín y Bajada Néstor Kirchner , luego de que una familia denunciara un violento intento de robo que incluyó persecución y múltiples colisiones. El hecho ocurrió el pasado viernes 26 de septiembre, cerca de las 22:50 horas , y tomó estado público tras el relato de las víctimas en redes sociales, donde detallaron una secuencia que calificaron de "película".

Presencia sampedrina en la Feria Internacional de Turismo

 


El Intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, recorrió este martes la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, evento desarrollado en La Rural de Buenos Aires.

Durante la jornada, el jefe comunal mantuvo reuniones con María Soledad Martínez, Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, y con Juan Manuel Ibarguren, Intendente de Pinamar. También visitó el stand de San Pedro ubicado en el espacio de la Provincia de Buenos Aires.


En el predio, más de 60 destinos y 50 prestadores exponen sus propuestas con rondas de negocios y actividades.

San Pedro participa con un espacio propio, presentando su oferta turística, hotelera y gastronómica. El objetivo es posicionar a la ciudad como un destino de la Provincia de Buenos Aires.