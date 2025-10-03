Preocupación de los empleados por versiones sobre el cierre del Supermercado VEA

- Obtener enlace
Trabajadores del supermercado Vea expresaron su preocupación ante las versiones de posible cierre de la sucursal sampedrina, ubicada en Balcarce e Ituzaingó.
A finales del mes de septiembre, la cadena cerró su sucursal en Lobos. En ese caso, la firma sostuvo que la decisión se adoptó "por una sostenida caída en las ventas que afectó la rentabilidad". A lo largo de este año se produjeron conflictos sindicales por despidos en ciudades como Bahía Blanca, Luján o Resistencia.
En Chile, este miércoles fue noticia la masiva ola de cesantías realizada por la compañía, que dejó en la calle a 1.000 trabajadores de Jumbo, Santa Isabel, Easy y Paris, otras firmas del conglomerado Cencosud. En el vecino país advierten que el reposicionamiento podía relacionarse con la intención de Cencosud de quedarse con las 700 sucursales de Carrefour, el gigante supermercadista francés que dejará el país luego de una histórica caída en las ventas que le produjo pérdidas millonarias durante 2024.
