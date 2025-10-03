Preocupación de los empleados por versiones sobre el cierre del Supermercado VEA

Trabajadores del supermercado Vea expresaron su preocupación ante las versiones de posible cierre de la sucursal sampedrina, ubicada en Balcarce e Ituzaingó.

Hasta el momento no existe ninguna información oficial de la empresa vinculada al grupo chileno Cencosud. Sin embargo, algunos de los propios empleados indicaron que la baja en las ventas y un incremento en el alquiler del edificio se encuentran entre los factores desencadenantes.

A finales del mes de septiembre, la cadena cerró su sucursal en Lobos. En ese caso, la firma sostuvo que la decisión se adoptó "por una sostenida caída en las ventas que afectó la rentabilidad". A lo largo de este año se produjeron conflictos sindicales por despidos en ciudades como Bahía Blanca, Luján o Resistencia.

En Chile, este miércoles fue noticia la masiva ola de cesantías realizada por la compañía, que dejó en la calle a 1.000 trabajadores de Jumbo, Santa Isabel, Easy y Paris, otras firmas del conglomerado Cencosud. En el vecino país advierten que el reposicionamiento podía relacionarse con la intención de Cencosud de quedarse con las 700 sucursales de Carrefour, el gigante supermercadista francés que dejará el país luego de una histórica caída en las ventas que le produjo pérdidas millonarias durante 2024.