Policía interviene ante un caso de violencia de género: un aprehendido

Un hombre de 40 años fue aprehendido por la policía en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, luego de haber agredido físicamente a su expareja de 34 años en el interior de una vivienda, informaron fuentes policiales.

La intervención se produjo en una finca ubicada en la calle Dr. Rojas al 1900. Personal policial acudió al lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre la situación de violencia familiar. Al arribar, los efectivos procedieron a la aprehensión del agresor.

La víctima, de 34 años, fue trasladada inmediatamente a la Comisaría de la Mujer de San Pedro para recibir la asistencia correspondiente.

Según informaron fuentes judiciales, la damnificada no inició acciones penales contra su agresor ni solicitó medidas cautelares en esta instancia.

El detenido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 de San Pedro, que interviene en la causa por el hecho de violencia familiar.