PAMI contará con un nuevo espacio de atención en el Hospital

La Secretaría de Salud anunció la puesta en marcha de una mejora en el servicio de atención destinado a los afiliados del PAMI. A partir del próximo lunes, los adultos mayores que concurran al Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa contarán con una nueva ventanilla de atención.

Según se informó, este nuevo punto de servicio estará ubicado estratégicamente en el ingreso del propio Hospital Municipal.

El objetivo central de esta disposición es doble: por un lado, busca agilizar la gestión de trámites que realizan los afiliados de la obra social nacional; por el otro, se propone optimizar la calidad de la atención a las personas mayores.

La Municipalidad destacó que la nueva ventanilla brindará un espacio más accesible y cómodo para todos los vecinos y vecinas que requieren realizar consultas o gestiones relacionadas con el PAMI dentro del ámbito hospitalario. La medida apunta a mejorar la experiencia de los adultos mayores que utilizan regularmente los servicios del nosocomio local.