Otros dos accidentes de tránsito con autos, motos y bicicletas involucradas

Dos accidentes de tránsito se registraron en distintos horarios de la jornada de ayer en la ciudad de San Pedro. Ambos casos involucraron la colisión de vehículos y contaron con la intervención de la UFI N° 11 de San Pedro.

Uno de los siniestros tuvo lugar en la intersección de la calle Uruguay y la Avenida 3 de Febrero. Allí colisionaron un automóvil conducido por un hombre de 73 años y una motocicleta guiada por una mujer de 51 años. La motociclista debió ser trasladada al nosocomio local, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leves.

El segundo incidente ocurrió en la calle Balcarce y Miguel Porta. En este caso, el choque fue entre un automóvil conducido por un hombre de 45 años y una bicicleta guiada por una mujer de 52 años. Si bien la ciclista fue derivada también al hospital local, afortunadamente se constató que no presentaba lesiones.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro tomó intervención en los dos expedientes.