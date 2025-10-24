Otro motociclista lesionado tras chocar con una camioneta

Efectivos policiales se hicieron presentes en las calles Gomendio y Rafael Obligado de San Pedro luego de un llamado de emergencia al 911 que alertó sobre un accidente de tránsito. Al arribar al lugar, se confirmó la colisión entre dos vehículos.

El siniestro involucró una motocicleta de 110 cilindradas, la cual era guiada por una adolescente de 17 años de edad, y una camioneta pickup que estaba siendo conducida por un joven de 20 años.

Como resultado del impacto, la motociclista debió ser asistida por una ambulancia del servicio de emergencia SAME 107 y fue trasladada al hospital local. Tras la evaluación médica, se dictaminó que las lesiones sufridas por la menor eran de carácter leve, salvo complicaciones.

La causa se encuentra actualmente en etapa de investigación, bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, encabezada por la Dra. Ramos, quien busca determinar las circunstancias exactas que llevaron a la colisión.