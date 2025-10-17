Operativos contra la venta de drogas: Secuestran 4 kilos de cocaína valuados en más de 27.000 dólares (Video)

Una investigación de seis meses culminó ayer con dos allanamientos y la incautación de aproximadamentede máxima pureza, valuados en más de, asestando un duro golpe a una red de comercialización de estupefacientes que operaba en la zona de Baradero.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás, con órdenes de la Dra. María Verónica Marcantonio, titular de la UFI N° 1 de San Nicolás, y la autorización del Juez Dr. Román Parodi, del Juzgado de Garantías N° 1 Departamental.

La pesquisa se inició hace unos seis meses a partir de una denuncia anónima que señalaba la venta de drogas por parte de un financista con domicilio en Baradero. Tras tareas de inteligencia encubierta y seguimientos, los investigadores detectaron que el sujeto comercializaba la droga bajo la modalidad delivery utilizando una camioneta de alta gama.

El primer allanamiento se realizó en un lujoso barrio privado de Baradero, sobre la Avenida Roca al 500, en el barrio "Urbano". Allí se logró la aprehensión del principal investigado y se secuestraron cerca dede máxima pureza, elementos de fraccionamiento, una balanza de precisión,, una camioneta de alta gama y un

Durante el procedimiento, y ante la evidencia hallada, la Fiscal Marcantonio solicitó y obtuvo la autorización para la apertura compulsiva del teléfono celular del detenido. El análisis del dispositivo permitió detectar la identidad de una posible proveedora, de nacionalidad paraguaya y con residencia en Moreno, provincia de Buenos Aires.

De inmediato, los agentes encubiertos se trasladaron a Moreno, donde lograron ubicar la vivienda de la mujer, una lujosa finca ubicada en una zona de bajos recursos. La fiscal ordenó un allanamiento de urgencia en el lugar, donde se hallaron elementos de sumo interés para la continuidad de la investigación.

La fiscal Marcantonio avaló lo actuado por el personal policial y ordenó el secuestro de la totalidad de los elementos incautados y la aprehensión del principal investigado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra. El detenido se encuentra a disposición de la Justicia.