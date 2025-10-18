Actuación histórica en los Bonaerenses: el detalle de las 24 medallas obtenidas por San Pedro

 

La delegación de San Pedro puso punto final a su participación en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025 con una última jornada de éxitos que coronó la mejor actuación histórica de la ciudad en la competencia. El municipio cerró su paso por Mar del Plata con un total de 24 medallas: 13 de oro, 7 de plata y 4 de bronce
De tal forma, quedó en el puesto 16 del medallero, sobre un total de 135 municipios.
El balance se consolidó con los logros de las últimas horas. Sobre el final del viernes, Julia Pinto Segismundi obtuvo la medalla de oro en la disciplina Cocineros Bonaerenses (Postre) Sub 15. Este sábado, se sumaron los oros de Máximo y Felipe Armendáriz en Pelota Paleta Sub 14, junto a las medallas de plata logradas por los equipos de Básquet Sub 14 masculino y Sóftbol Sub 16 masculino.


El Medallero Completo de San Pedro: 13 oros, 7 platas y 4 bronces
A continuación, el detalle de las 24 medallas obtenidas por los representantes sampedrinos en las diferentes categorías:
MedallaDeportista / EquipoDisciplinaCategoría
OROLEZCANO, Naiquen NaaraLuchaSub 14 Femenino - Desde 44 a menos de 49kg
OROLOPEZ LARDITO, AgustínNatación PCDSub 14 Masculino - 25m Libres S9
OROVILADOMAT, MicaelaAcuatlónSub 18 Femenino
OROYERI, AnaNataciónSub 18 Femenino - 100m Espalda (No Fed.)
OROARMENDARIZ, Felipe y ARMENDARIZ, MáximoPelota PaletaSub 14 (Ambos Sexos)
OROMARTINEZ, Milton LeonelNatación PCDSub 14 Masculino - 25m Libres S15
OROGOITINO, OrianaNatación PCDSub 16 Femenino - 50m Libres S6
OROMANSILLA ROMERO, RuthAtletismo PCD CampoSub 15 Femenino - Motor Ambulante 45/46 Salto en Largo
OROGUTIERREZ ACTIS, FranciscoCanotajeSub 16 Masculino
OROGALLO, ValentinaAjedrezSub 18 Femenino (No Fed.)
OROBOARI, ValentinaNataciónSub 14 Femenino - 200m Libres (No Fed.)
OROPINTO SEGISMUNDI, JuliaCocineros BonaerensesSub 15 (Postre)
OROPACHECO, PíaTaekwondo WTFSub 14 Femenino - Menos de 65 kg
PLATATROTTA, Milagros SerenaAtletismo PCD CampoSub 15 Femenino
PLATAFERREYRA, NardaAtletismo PCD Pista16+ Femenino - Visual 12 (100 mts)
PLATAEquipoSóftbolSub 16 Masculino (Escolar No Fed.)
PLATAEquipoFutsalSub 16 Masculino (Escolar Abierta)
PLATAEquipoBásquetbolSub 14 Masculino (Escolar Abierta)
PLATANORIEGA, Facundo IsmaelTaekwondo WTFSub 14 Masculino - Menos de 60 kg
PLATAJANKOWICZ TONNERA, Abril OrianaTaekwondo WTFSub 14 Femenino - Menos de 50 kg
PLATABORDA, MartinaTaekwondo WTFSub 14 Femenino - Menos de 60 kg
BRONCECABRERO MIÑOS, ValentinaPatínSub 16 - Quinta C
BRONCEGERENI, VilmaChin ChonÚnica
BRONCEYBAÑEZ, MaribelAtletismo PCD Pista16+ Femenino - 100 mts
BRONCEGELABERT, TobíasNataciónSub 16 Masculino - 50m Libres (No Fed.)


Tras la culminación de las competencias, la delegación emprendió su regreso a San Pedro. Desde la Municipalidad, en nombre del Intendente Cecilio Salazar, se felicitó a todos los participantes de las diferentes disciplinas (deportivas, culturales, especiales y de Adultos Mayores), a los ganadores de medallas, a los profesores y al personal de la Dirección de Deportes y de la Secretaría de Salud, destacando "el compromiso, el esfuerzo y el acompañamiento durante toda la competencia"