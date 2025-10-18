Actuación histórica en los Bonaerenses: el detalle de las 24 medallas obtenidas por San Pedro



La delegación de San Pedro puso punto final a su participación en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025 con una última jornada de éxitos que coronó la mejor actuación histórica de la ciudad en la competencia. El municipio cerró su paso por Mar del Plata con un total de 24 medallas: 13 de oro, 7 de plata y 4 de bronce. La delegación de San Pedro puso punto final a su participación en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025 con una última jornada de éxitos que coronó la mejor actuación histórica de la ciudad en la competencia. El municipio cerró su paso por Mar del Plata con un total de

De tal forma, quedó en el puesto 16 del medallero, sobre un total de 135 municipios.

El balance se consolidó con los logros de las últimas horas. Sobre el final del viernes, Julia Pinto Segismundi obtuvo la medalla de oro en la disciplina Cocineros Bonaerenses (Postre) Sub 15. Este sábado, se sumaron los oros de Máximo y Felipe Armendáriz en Pelota Paleta Sub 14, junto a las medallas de plata logradas por los equipos de Básquet Sub 14 masculino y Sóftbol Sub 16 masculino.





El Medallero Completo de San Pedro: 13 oros, 7 platas y 4 bronces

A continuación, el detalle de las 24 medallas obtenidas por los representantes sampedrinos en las diferentes categorías:

Medalla Deportista / Equipo Disciplina Categoría ORO LEZCANO, Naiquen Naara Lucha Sub 14 Femenino - Desde 44 a menos de 49kg ORO LOPEZ LARDITO, Agustín Natación PCD Sub 14 Masculino - 25m Libres S9 ORO VILADOMAT, Micaela Acuatlón Sub 18 Femenino ORO YERI, Ana Natación Sub 18 Femenino - 100m Espalda (No Fed.) ORO ARMENDARIZ, Felipe y ARMENDARIZ, Máximo Pelota Paleta Sub 14 (Ambos Sexos) ORO MARTINEZ, Milton Leonel Natación PCD Sub 14 Masculino - 25m Libres S15 ORO GOITINO, Oriana Natación PCD Sub 16 Femenino - 50m Libres S6 ORO MANSILLA ROMERO, Ruth Atletismo PCD Campo Sub 15 Femenino - Motor Ambulante 45/46 Salto en Largo ORO GUTIERREZ ACTIS, Francisco Canotaje Sub 16 Masculino ORO GALLO, Valentina Ajedrez Sub 18 Femenino (No Fed.) ORO BOARI, Valentina Natación Sub 14 Femenino - 200m Libres (No Fed.) ORO PINTO SEGISMUNDI, Julia Cocineros Bonaerenses Sub 15 (Postre) ORO PACHECO, Pía Taekwondo WTF Sub 14 Femenino - Menos de 65 kg PLATA TROTTA, Milagros Serena Atletismo PCD Campo Sub 15 Femenino PLATA FERREYRA, Narda Atletismo PCD Pista 16+ Femenino - Visual 12 (100 mts) PLATA Equipo Sóftbol Sub 16 Masculino (Escolar No Fed.) PLATA Equipo Futsal Sub 16 Masculino (Escolar Abierta) PLATA Equipo Básquetbol Sub 14 Masculino (Escolar Abierta) PLATA NORIEGA, Facundo Ismael Taekwondo WTF Sub 14 Masculino - Menos de 60 kg PLATA JANKOWICZ TONNERA, Abril Oriana Taekwondo WTF Sub 14 Femenino - Menos de 50 kg PLATA BORDA, Martina Taekwondo WTF Sub 14 Femenino - Menos de 60 kg BRONCE CABRERO MIÑOS, Valentina Patín Sub 16 - Quinta C BRONCE GERENI, Vilma Chin Chon Única BRONCE YBAÑEZ, Maribel Atletismo PCD Pista 16+ Femenino - 100 mts BRONCE GELABERT, Tobías Natación Sub 16 Masculino - 50m Libres (No Fed.)





Tras la culminación de las competencias, la delegación emprendió su regreso a San Pedro. Desde la Municipalidad, en nombre del Intendente Cecilio Salazar, se felicitó a todos los participantes de las diferentes disciplinas (deportivas, culturales, especiales y de Adultos Mayores), a los ganadores de medallas, a los profesores y al personal de la Dirección de Deportes y de la Secretaría de Salud, destacando "el compromiso, el esfuerzo y el acompañamiento durante toda la competencia"