Operativo gratuito de documentación en Río Tala

Estese realizará un nuevogratuito en la localidad de Río Tala , con el objetivo de facilitar a los vecinos el acceso a trámites esenciales de documentación.

La jornada se llevará a cabo en conjunto con el Registro Provincial de las Personas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El operativo tendrá lugar de 10 a 15 horas en Lucas Schallibaung 260. Según detalló la comuna, la iniciativa busca ofrecer a los vecinos la posibilidad de realizar gestiones de manera "gratuita, ágil y cercana".

Entre los trámites que se podrán realizar, se encuentran:

Desde la Municipalidad se destacó que este tipo de operativos continuará recorriendo las localidades del Partido de San Pedro, con el fin de acercar más oportunidades de gestión a toda la comunidad.