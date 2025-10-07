El Hospital SADIV organiza el Congreso de Enfermería centrado en cuidados humanizados

  Con el objetivo de fortalecer la formación y el desarrollo profesional del personal de salud, el Hospital Privado SADIV anunció la realización del Congreso de Enfermería 2025 . El encuentro tendrá lugar el próximo 15 de noviembre , en el auditorio de la institución, ubicado en Av. Sarmiento 2795. La jornada se desarrollará de 08:00 a 18:00 horas bajo el lema: " Cuidados humanizados como eje transversal en la práctica profesional " .

Operativo gratuito de documentación en Río Tala

 


Este martes 7 de octubre se realizará un nuevo Operativo DNI gratuito en la localidad de Río Tala, con el objetivo de facilitar a los vecinos el acceso a trámites esenciales de documentación.

La jornada se llevará a cabo en conjunto con el Registro Provincial de las Personas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El operativo tendrá lugar de 10 a 15 horas en Lucas Schallibaung 260. Según detalló la comuna, la iniciativa busca ofrecer a los vecinos la posibilidad de realizar gestiones de manera "gratuita, ágil y cercana".

Entre los trámites que se podrán realizar, se encuentran:

Desde la Municipalidad se destacó que este tipo de operativos continuará recorriendo las localidades del Partido de San Pedro, con el fin de acercar más oportunidades de gestión a toda la comunidad.