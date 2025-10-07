Operativo gratuito de documentación en Río Tala

Con el objetivo de fortalecer la formación y el desarrollo profesional del personal de salud, el Hospital Privado SADIV anunció la realización del Congreso de Enfermería 2025 . El encuentro tendrá lugar el próximo 15 de noviembre , en el auditorio de la institución, ubicado en Av. Sarmiento 2795. La jornada se desarrollará de 08:00 a 18:00 horas bajo el lema: " Cuidados humanizados como eje transversal en la práctica profesional " .
Este martes 7 de octubre se realizará un nuevo Operativo DNI gratuito en la localidad de Río Tala, con el objetivo de facilitar a los vecinos el acceso a trámites esenciales de documentación.
La jornada se llevará a cabo en conjunto con el Registro Provincial de las Personas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El operativo tendrá lugar de 10 a 15 horas en Lucas Schallibaung 260. Según detalló la comuna, la iniciativa busca ofrecer a los vecinos la posibilidad de realizar gestiones de manera "gratuita, ágil y cercana".
Entre los trámites que se podrán realizar, se encuentran:
Solicitud de partidas
Certificado de Pre Identificación (CPI)
Inicio del trámite de cambio de género
Desde la Municipalidad se destacó que este tipo de operativos continuará recorriendo las localidades del Partido de San Pedro, con el fin de acercar más oportunidades de gestión a toda la comunidad.
