Operativo de ANSES y PAMI en el Centro de Jubilados de Los Aromos

Una nueva jornada de atención integral y articulada entre la Administración Nacional de la Seguridad Social () y el Programa de Atención Médica Integral () se llevará a cabo para acercar trámites y asesoramiento a la comunidad.

El operativo conjunto se realizará este viernes 31 de octubre en el Centro de Jubilados Los Aromos.

Los vecinos, especialmente jubilados, pensionados y afiliados a la obra social, podrán concurrir a la sede para realizar consultas y gestiones de ambas entidades en un mismo lugar.

La atención al público estará disponible en un amplio horario, de 9 a 14 horas, con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios de la seguridad social en el territorio.