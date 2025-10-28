Operativo de ANSES y PAMI en el Centro de Jubilados de Los Aromos

Como se había anticipado, la recesión económica y el incremento de costos llevaron al cierre definitivo de la sucursal sampedrina del supermercado Vea, propiedad de la multinacional chilena Cencosud, ubicada en la intersección de las calles Ituzaingó y Balcarce. La medida, que se concretó este martes, dejó a unos 30 trabajadores sin empleo. La decisión de la firma ya había sido comunicada previamente a las autoridades municipales y a la conducción del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) local, y se enmarca en una política de reconversión a nivel nacional que incluyó el cierre de más de 20 locales de las marcas Vea, Easy y Blaisten en todo el país.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Una nueva jornada de atención integral y articulada entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se llevará a cabo para acercar trámites y asesoramiento a la comunidad.
El operativo conjunto se realizará este viernes 31 de octubre en el Centro de Jubilados Los Aromos.
Los vecinos, especialmente jubilados, pensionados y afiliados a la obra social, podrán concurrir a la sede para realizar consultas y gestiones de ambas entidades en un mismo lugar.
La atención al público estará disponible en un amplio horario, de 9 a 14 horas, con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios de la seguridad social en el territorio.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones