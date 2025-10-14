Operativo con gran número de motos retenidas y detección de infracciones graves

Personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro, en un operativo conjunto con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), retuvo un número significativo de motovehículos debido a diversas infracciones.

Según informó el área municipal a cargo de Armando Caballero, los controles detectaron faltas graves, entre ellas, la conducción de motos por menores de edad de 13 y 14 años, y la circulación de motovehículos con tres o cuatro personas a bordo, excediendo la capacidad permitida.

Desde la Dirección de Tránsito se destacó que, durante el desarrollo del operativo, se brindó a los conductores la oportunidad de presentar la documentación requerida y el casco reglamentario para subsanar la infracción y recuperar el vehículo antes de su traslado.

No obstante, todas las motos retenidas por infracciones a la normativa vigente fueron puestas a disposición del Tribunal de Faltas local. Estos operativos buscan reforzar la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito en el partido.