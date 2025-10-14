Operativo con gran número de motos retenidas y detección de infracciones graves

La delegación de San Pedro tuvo un inicio destacado en la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata, logrando la primera medalla de oro a través de la deportista Micaela Viladomat, quien se consagró campeona en la disciplina de acuatlón sub 18 femenino. La jornada también arrojó resultados positivos en otras disciplinas. El equipo de básquet masculino superó a Chascomús con un amplio marcador de 67 a 26. En ajedrez sub 18 femenino, Valentina Gallo sumó dos victorias en sus partidas iniciales. Por su parte, en lucha olímpica, Naara Lezcano consiguió dos triunfos por puesta de espalda en la categoría lucha libre femenina 49 kg, manteniendo sus chances de avanzar en la competencia.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro, en un operativo conjunto con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), retuvo un número significativo de motovehículos debido a diversas infracciones.
Según informó el área municipal a cargo de Armando Caballero, los controles detectaron faltas graves, entre ellas, la conducción de motos por menores de edad de 13 y 14 años, y la circulación de motovehículos con tres o cuatro personas a bordo, excediendo la capacidad permitida.
Desde la Dirección de Tránsito se destacó que, durante el desarrollo del operativo, se brindó a los conductores la oportunidad de presentar la documentación requerida y el casco reglamentario para subsanar la infracción y recuperar el vehículo antes de su traslado.
No obstante, todas las motos retenidas por infracciones a la normativa vigente fueron puestas a disposición del Tribunal de Faltas local. Estos operativos buscan reforzar la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito en el partido.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones