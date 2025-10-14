Juegos Bonaerenses 2025: San Pedro obtuvo su primera medalla de oro en Acuatlón

La delegación de San Pedro tuvo un inicio destacado en la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata, logrando la primera medalla de oro a través de la deportista Micaela Viladomat, quien se consagró campeona en la disciplina de acuatlón sub 18 femenino.

La jornada también arrojó resultados positivos en otras disciplinas. El equipo de básquet masculino superó a Chascomús con un amplio marcador de 67 a 26. En ajedrez sub 18 femenino, Valentina Gallo sumó dos victorias en sus partidas iniciales. Por su parte, en lucha olímpica, Naara Lezcano consiguió dos triunfos por puesta de espalda en la categoría lucha libre femenina 49 kg, manteniendo sus chances de avanzar en la competencia.

En deportes de conjunto, el equipo sub 16 masculino de sóftbol obtuvo una victoria, mientras que las categorías sub 18 y sub 16 femeninas sufrieron derrotas. El fútbol para Personas con Discapacidad (PCD) logró sumar victorias en ambas presentaciones. En fútbol 11, la categoría sub 14 femenino empató su encuentro y la sub 18 masculina cayó 3 a 1.

En tenis, el doble femenino debutó con una victoria, aunque el doble masculino fue superado por 6-4, 4-6 y 5-10. En futsal sub 16 masculino escolar, el equipo perdió en su primer compromiso.

El canotaje mantiene expectativas: Lucero Salaberry finalizó sexta y continuará en competencia el día miércoles, al igual que los representantes masculinos Gonzalo Bon y Francisco Gutiérrez Actis. En otras disciplinas, el equipo de rugby cayó en su debut, y los deportistas de taekwondo siguen participando en sus respectivas categorías.

Finalmente, en pesca, Juan Simón Rojas completó su primera jornada con buenas perspectivas para avanzar en la competencia. La delegación sampedrina continúa con su participación en esta edición de los Juegos Bonaerenses, acompañada por el equipo de la Dirección de Deportes municipal.ga

Galería de fotos