Octubre de descuentos con Cuenta DNI: Promociones especiales por el Día de la Madre y rubros esenciales

La billetera digital del, lanzó un esquema de promociones especiales para el mes de octubre, consolidándose como la herramienta de ahorro preferida de los bonaerenses. Las ofertas de este mes pondrán el foco en las celebraciones por el, además de mantener los beneficios habituales en rubros esenciales.

Foco en las celebraciones

El fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de octubre, en el marco del Día de la Madre, los comercios del rubro gastronomía ofrecerán un 30% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por persona. Este beneficio permite alcanzar un ahorro máximo en consumos de hasta $26.700, buscando facilitar las reuniones y festejos familiares.

Asimismo, habrá una promoción especial en carnicerías, granjas y pescaderías para el sábado 11 de octubre. En este caso, el descuento será del 35% con un tope de $6.000 por persona, aplicable en compras de hasta $17.000.

Descuentos habituales y en rubros esenciales

Más allá de las fechas puntuales, Cuenta DNI sostiene una serie de beneficios en áreas clave para el gasto de las familias, que alivian la economía cotidiana:

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por viernes, alcanzable con $20.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: Ofrecen un 40% de descuento todos los días , con un tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: Los comercios adheridos de universidades bonaerenses aplican un 40% de descuento todos los días , con tope de $6.000 por semana por persona.

Librerías, Farmacias y Perfumerías: Se mantiene el 10% de descuento en días específicos (lunes y martes en librerías; miércoles y jueves en farmacias y perfumerías) y sin tope de reintegro .

Comercios de cercanía (no alimentos): Se ofrece la posibilidad de realizar compras en 3 cuotas sin interés todos los días, utilizando tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.



