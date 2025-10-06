Nuevo operativo de ANSES y PAMI: Trámites gratuitos en el Centro de Jubilados de Gobernador Castro

Lay elinformaron que realizarán un operativo territorial conjunto esteen la localidad de. La jornada tiene como objetivo acercar trámites y prestaciones a los afiliados y jubilados de la zona.

El dispositivo de atención se instalará en el Centro de Jubilados de Gobernador Castro, donde los equipos de ambos organismos recibirán a los vecinos en un horario extendido, desde las 8:00 hasta las 14:00 horas.

Durante la jornada, los residentes podrán realizar consultas, gestiones y trámites tanto de ANSES como de PAMI de manera gratuita, logrando un acceso más ágil y cercano a los servicios.