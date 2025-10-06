Nuevo operativo de ANSES y PAMI: Trámites gratuitos en el Centro de Jubilados de Gobernador Castro

El Poder Judicial de la Nación realizará una jornada de capacitación dirigida a las autoridades de mesa designadas para las próximas Elecciones Legislativas 2025 . La actividad está organizada por el Juzgado Federal N ∘ 1 de La Plata, a través de la Secretaría Electoral de la Provincia de Buenos Aires, y busca asegurar el correcto desarrollo del proceso electoral en el distrito.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) informaron que realizarán un operativo territorial conjunto este jueves 9 de octubre en la localidad de Gobernador Castro. La jornada tiene como objetivo acercar trámites y prestaciones a los afiliados y jubilados de la zona.
El dispositivo de atención se instalará en el Centro de Jubilados de Gobernador Castro, donde los equipos de ambos organismos recibirán a los vecinos en un horario extendido, desde las 8:00 hasta las 14:00 horas.
Durante la jornada, los residentes podrán realizar consultas, gestiones y trámites tanto de ANSES como de PAMI de manera gratuita, logrando un acceso más ágil y cercano a los servicios.
