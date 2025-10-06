Capacitación para las autoridades de mesa de las elecciones del 26 de octubre

Elrealizará una jornada de capacitación dirigida a las autoridades de mesa designadas para las próximas

La actividad está organizada por el Juzgado Federal N∘1 de La Plata, a través de la Secretaría Electoral de la Provincia de Buenos Aires, y busca asegurar el correcto desarrollo del proceso electoral en el distrito.

La capacitación se llevará a cabo el próximo martes 21 de octubre a las 13:00 horas, en el 2º piso del edificio municipal de Salta y Arnaldo.

La invitación se extiende a todas las personas convocadas a participar de esta instancia de formación, que es considerada fundamental para la transparencia y eficiencia de los comicios.