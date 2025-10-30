Motociclistas heridos, uno de ellos de gravedad, en tres accidentes de tránsito

Tres accidentes de tránsito que involucraron a motocicletas y automóviles se registraron en distintos puntos de San Pedro dejando como saldo a, una de ellas de, informaron fuentes policiales.

Los siniestros viales tuvieron lugar en la jornada de la fecha y motivaron la intervención del personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro tras recibir múltiples llamados al sistema de emergencias 911.

El primer hecho se constató en la intersección de calles Balcarce y Miguel Porta, donde colisionaron una motocicleta de 110cc, conducida por un hombre de 58 años, y un automóvil cuyo conductor también tiene 58 años. El motociclista fue asistido por el servicio de emergencia SAME 107 y trasladado al hospital local, donde se le diagnosticaron lesiones leves.

Posteriormente, efectivos policiales se dirigieron a las callespor un nuevo aviso del 911. Allí, se verificó la colisión entre otro motovehículo de 110cc, guiado por un masculino de 25 años, y un automóvil conducido por un hombre de 53 años. En este caso, el conductor del rodado menor también fue derivado al nosocomio con

El hecho de mayor gravedad ocurrió en el cruce de Mitre y Dávila, el tercer punto de conflicto vial de la jornada. En ese lugar, impactaron una motocicleta, conducida por un joven de 19 años, y un automóvil, manejado por un hombre de 40 años. El motociclista fue trasladado de urgencia al Hospital Local. Tras la revisación médica, se constató que presentaba lesiones graves, incluyendo escoriaciones y una fractura distal en el dedo pulgar del pie izquierdo.

Las actuaciones correspondientes a los tres sucesos están a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 11, con la intervención de la Doctora Ramos.