Motociclista hospitalizado tras chocar con un automóvil

Un accidente de tránsito se registró anoche en la ciudad, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta en la intersección de la

El hecho ocurrió en horas de la noche, y personal policial se hizo presente rápidamente en el lugar. Por causas que aún son materia de investigación, estuvieron involucrados un automóvil Citroën C3 de color azul, conducido por un hombre de 42 años, y una motocicleta Honda Wave 110cc de color negro, guiada por un joven de 19 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del motovehículo debió ser asistido y trasladado consciente por una ambulancia del servicio de emergencia al Hospital Local. Según el parte médico preliminar, las lesiones sufridas son de carácter leve, "de no mediar complicaciones".

En el lugar se realizaron las pericias de rigor. La causa por el siniestro vial se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía local, que interviene para determinar las circunstancias exactas del accidente.