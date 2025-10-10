"Mercados Bonaerenses" y la Feria de Emprendedores se instalan en el Paseo Público con productos a precios accesibles

El programadesembarca este fin de semana en elde San Pedro en una nueva edición que ofrecerá a los vecinos productos, promoviendo el fortalecimiento de la producción regional junto a la

La jornada se desarrollará durante el viernes y el sábado a partir de las 10:00 hs, en un espacio clave de la ciudad.

Como parte de una importante novedad, se anunció que a partir de esta edición los puestos de productores locales de Mercados Bonaerenses estarán presentes todos los fines de semana en el Paseo Público, consolidando una propuesta continua de alimentos de calidad y elaboraciones de emprendedores sampedrinos para la comunidad.

Los visitantes podrán acceder a un 40% de descuento en sus compras abonando con Cuenta DNI, con un tope de $6.000 por persona por semana. Este beneficio forma parte de los impulsos del programa que coordina el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

Desde la Secretaría de Producción, Industria y Comercio local se informó que aquellos productores o productoras interesados en participar en futuras ediciones pueden completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/f2bVMQfxk2QcNj9g6 .

Por consultas, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp 3329 648530, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 14:00 horas.