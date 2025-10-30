Mercados Bonaerenses y camiones de pescados, pastas y lácteos en plaza Constitución

El programa "Mercados Bonaerenses", impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, regresa a la ciudad estepara ofrecer una nueva oportunidad de adquirir productos frescos y locales directamente de productores, informaron desde la Secretaría de Desarrollo Económico municipal.

La feria se instalará en Plaza Constitución, ubicada en la calle Yrigoyen entre Mitre y Pellegrini, y estará abierta al público a partir de las 9:00 de la mañana.

En esta edición, los vecinos y vecinas de San Pedro podrán acceder a una variada oferta que incluirá la presencia del camión de pescados y el camión de pastas y lácteos, sumados a los tradicionales puestos de productores regionales que participan habitualmente del encuentro.

Como beneficio destacado, quienes abonen sus compras a través de la aplicación Cuenta DNI podrán acceder a un 40% de descuento, con un tope de reintegro de $6.000 por persona por semana. Este beneficio se aplica todos los días y es parte de la política provincial para fomentar el consumo local y el ahorro familiar.

Para consultas sobre la jornada o para participar como productor en futuras ediciones, los interesados pueden comunicarse con la Secretaría de Desarrollo Económico al WhatsApp 3329 648530, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 14:00 horas.