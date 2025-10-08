Aunque las averías en la red de gas se redujeron un 20 por ciento en los últimos tres años, Litoralgas advierte que la mitad de las roturas son provocadas por particulares que excavan sin precauciones.
Más de cien trámites de DNI en el operativo realizado en Río Tala, que continuará en otras localidades
Las autoridades municipales y provinciales coordinaron en la localidad de Río Tala un nuevo Operativo Gratuito de DNI, que permitió a los vecinos realizar más de un centenar de trámites de documentación y otros servicios esenciales, en el marco del trabajo conjunto para facilitar el acceso a los derechos ciudadanos en el partido.
Previo al operativo, el intendente Cecilio Salazar recibió en su despacho a la directora provincial del Registro de las Personas, Silvina Ojeda, y al director de Documentación, Gustavo Pastorive, con quienes analizó la labor que la Municipalidad de San Pedro lleva adelante junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Tras el encuentro, los funcionarios se trasladaron a Río Tala, donde se desarrolló la jornada de documentación. Se registraron más de cien documentos realizados, incluyendo renovaciones y nuevos ejemplares.
Además de los trámites de DNI, el operativo permitió a la comunidad gestionar solicitudes de partidas, certificados de domicilio y extravío, el Certificado de Pre Identificación (CPI), empadronamiento de personas extranjeras y el inicio del trámite de cambio de género.
Este tipo de acciones, coordinadas con el Registro Provincial de las Personas, continuarán recorriendo las localidades del partido. Este miércoles 8 de octubre se trasladará a Los Cazadores, en Callejón Rossito S/N, en el horario de 10 a 15, con el objetivo de "seguir acercando oportunidades de gestión y garantizar el acceso a derechos en cada comunidad", según informaron fuentes municipales.
