Más de cien trámites de DNI en el operativo realizado en Río Tala, que continuará en otras localidades

Las autoridades municipales y provinciales coordinaron en la localidad deun nuevo, que permitió a los vecinos realizar más de un centenar de trámites de documentación y otros servicios esenciales, en el marco del trabajo conjunto para facilitar el acceso a los derechos ciudadanos en el partido.

Previo al operativo, el intendente Cecilio Salazar recibió en su despacho a la directora provincial del Registro de las Personas, Silvina Ojeda, y al director de Documentación, Gustavo Pastorive, con quienes analizó la labor que la Municipalidad de San Pedro lleva adelante junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Tras el encuentro, los funcionarios se trasladaron a Río Tala, donde se desarrolló la jornada de documentación. Se registraronrealizados, incluyendo renovaciones y nuevos ejemplares.

Además de los trámites de DNI, el operativo permitió a la comunidad gestionar solicitudes de partidas, certificados de domicilio y extravío, el Certificado de Pre Identificación (CPI), empadronamiento de personas extranjeras y el inicio del trámite de cambio de género.

Este tipo de acciones, coordinadas con el, continuarán recorriendo las localidades del partido. Estese trasladará a, en Callejón Rossito S/N, en el horario de 10 a 15, con el objetivo de "seguir acercando oportunidades de gestión y garantizar el acceso a derechos en cada comunidad", según informaron fuentes municipales.