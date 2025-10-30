Licitan una obra por 500 millones para construir un SUM en la La Tosquera con financiamiento provincial

Se llevó a cabo en la Secretaría de Economía y Hacienda de la Municipalidad de San Pedro el acto de apertura de sobres correspondiente a la licitación pública para la construcción de un nuevoen la Delegación Los Cazadores, conocida también como La Tosquera, informaron fuentes municipales.

La obra, cuyo valor oficial asciende a $534.067.775,08 (quinientos treinta y cuatro millones sesenta y siente mil setecientos setenta y cinco pesos con ocho centavos), cuenta con el financiamiento del Ministerio de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires.

El proyecto contempla la edificación de un espacio de desarrollo comunitario de aproximadamente 300 metros cuadrados cubiertos y 100 metros semicubiertos. El edificio incluirá áreas administrativas, cocina, enfermería, baños adaptados (para hombres, mujeres y personas con discapacidad), y una sala de guardado.

Este nuevo SUM se proyecta como un punto de encuentro y desarrollo comunitario, buscando complementar otras intervenciones ya realizadas en la zona y mejorando la calidad de vida de los vecinos de la delegación.

Del acto de apertura de las ofertas participaron el Secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo; el Secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas; la Directora de Legal y Técnica, Viviana Costa; la Contadora Municipal, Mariana Giosa; y el Jefe de Compras, Osvaldo Álvarez, junto a representantes de las dos empresas que presentaron propuestas.

El proceso licitatorio continúa ahora con la evaluación técnica y legal de las ofertas, paso previo a la adjudicación y el inicio de la construcción del nuevo espacio.