Las elecciones transcurren con normalidad aunque con bajo porcentaje de votantes

Las elecciones legislativas que renovarán la composición del Congreso Nacional desde diciembre transcurren sin incidentes en San Pedro y las localidades.

Tras las demoras habituales para la integración de las mesas por la ausencia de algunas autoridades, la votación con Boleta Única de Papel se desarrolla con normalidad.

En algunos casos, los presidentes de mesa cumplen con la recomendación de brindar un breve instructivo a cada votante sobre la forma de preservar el secreto del voto doblando correctamente la planilla una vez marcada la lista de candidatos a diputados elegida.

Al mediodía, el porcentaje de votantes no superaba el 30% del padrón en promedio, una cifra por debajo de las cifras históricas para las elecciones legislativas, y que se asemejan a las registradas en las elecciones provinciales del 7 de septiembre.