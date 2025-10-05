La tormenta provocó caída de árboles en San Pedro y la voladura parcial de un techo en Río Tala

La tormenta que afectó al partido de San Pedro durante la madrugada de este domingo dejó como saldo principal la caída de árboles y postes, aunque sin registrarse heridos ni necesidad de evacuación. El director de Defensa Civil local,, confirmó que la precipitación promedio se ubicó entre los

Según el informe brindado por Giovanettoni, las localidades de Santa Lucía, Doyle y Castro no reportaron novedades ni daños significativos tras el fenómeno meteorológico.

Postes y voladura de techo en Río Tala

La localidad de Río Tala fue una de las zonas donde el viento tuvo mayor impacto, provocando la caída de algunos postes de luz. Además, se registró la voladura parcial de un techo en el sector de un baño de una vivienda, aunque afortunadamente "sin consecuencias para la familia", indicó el funcionario.

Árboles caídos en la ciudad cabecera

En San Pedro, el temporal obligó a un intenso trabajo por parte de las cuadrillas de emergencia. Se registraron dos plantas caídas en las inmediaciones de la Escuela N∘18 en el acceso por la Ruta 191, tareas que demandaron "varias horas" de labor.

Además, en la zona céntrica, una planta de gran tamaño se desplomó en la intersección de Colón y Sarmiento, obstruyendo parcialmente la avenida, por lo que se requirió una intervención inmediata para liberar la calzada. La cooperativa eléctrica (COOPSER) también trabajó en la ciudad por varios postes inclinados que representaban un riesgo.

Giovanettoni destacó que, si bien la tormenta se caracterizó por "mucho viento y lluvia desde las 3 de la madrugada", "no tuvimos inconvenientes o denuncias para evacuar o asistir gente", limitándose los daños a cuestiones materiales.