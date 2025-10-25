La tormenta de viento y lluvia provocó voladura de techos, caídas de árboles y postes y cortes de luz

Arbol caído en el patio del Hospital

San Pedro sufrió las consecuencias del fuerte temporal de viento y lluvia que provocó diversos daños materiales en la ciudad y en rutas de la zona.

El director de Defensa Civil de la Municipalidad, Fabio Giovanettoni, confirmó que no se registraron evacuaciones aunque el trabajo fue arduo desde la madrugada.

Giovanettoni detalló que el evento climático derivó en la voladura del techo de un baño en una vivienda ubicada en la calle Naón 975. Tras la verificación de la situación por parte de Desarrollo Humano, se confirmó que la asistencia a la familia afectada continuará a partir del lunes.

El fenómeno causó "múltiples problemas" en la infraestructura eléctrica, con caída de postes de luz. Un desperfecto en la Estación Transformadora San Pedrito II provocó la salida de funcionamiento de 7 transformadores. Personal de COOPSER trabajó toda la mañana para restaurar el servicio.

Tanto personal de Defensa Civil como de Servicios Públicos trabajaron intensamente para restablecer la normalidad.

Tránsito interrumpido en Lucio Mansilla al 7000

Asimismo, se reportaron interrupciones en el tránsito debido a la caída de árboles y ramas. Una de las obstrucciones se registró en la Ruta 191, a la altura conocida como la "Curva de la Muerte". Otro corte se produjo en la calle Lucio Mansilla al 7000, que bloqueaba el paso a la localidad de Vuelta de Obligado, y también en Maestro Reyna al 800.

El informe de Defensa Civil también consignó un incidente en el Hospital local, donde "una planta grande" que se encontraba en el patio interno se precipitó, cortando "un par de riendas de la torre de comunicación". No obstante, Giovanettoni aseguró que la torre no corre riesgo de caída, siendo el daño "una cuestión más material".

El funcionario ratificó que, a pesar de los inconvenientes, "no hay novedades de las localidades" y que la situación más urgente se concentra en los problemas con el tendido eléctrico y la remoción de los restos arbóreos que impiden la circulación.