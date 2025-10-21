La situación judicial de Lautaro Casas tras su detención: qué causas se le imputan

El Grupo Tareas Operativas (GTO) de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro logró ayer la detención de Lautaro Casas, un delincuente conocido con el alias de “Hepatitis”, que se encontraba prófugo de la Justicia por diversas causas graves, incluyendo abuso sexual con acceso carnal y robo agravado.

La captura se concretó tras una investigación iniciada por un robo calificado en grado de tentativa, donde las tareas investigativas del personal del GTO determinaron que el autor era el sindicado. Previamente, el 9 de octubre, se habían realizado dos allanamientos en domicilios vinculados al sospechoso, que resultaron negativos.

Tras recibir nueva información sobre un posible lugar de ocultamiento, el GTO solicitó y obtuvo una orden de allanamiento de urgencia del Juzgado de Garantías de San Nicolás.

La diligencia fue ejecutada por el GTO junto a personal de la EPC San Pedro en una vivienda de la Calle Las Provincias al 2000, logrando finalmente la detención de Casas.

El detenido enfrentaba un complejo panorama judicial al momento de su aprehensión:

Estaba prófugo por una causa de abuso sexual con acceso carnal , con intervención de la UFI N° 9 de Baradero.

Tenía vigente una orden de detención por robo agravado , a requerimiento del Juzgado de Ejecución de Pena de San Nicolás.

Además, se encontraba en situación de evasión de la Unidad Penal N° 09 de Baradero.

Casas permanece alojado a disposición del Juzgado de Garantías y se informó de su detención a todos los magistrados intervinientes en las causas pendientes.