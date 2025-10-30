La paritaria municipal pasó a cuarto intermedio en medio de la incertidumbre

Representantes del Departamento Ejecutivo y los gremios que representan a los trabajadores municipales reanudaron ayer las negociaciones paritarias para definir la pauta salarial del último tramo del año.

El encuentro se enmarcó en la incertidumbre provocada por la falta de certezas ante los retrasos en la coparticipación de impuestos que la Nación debería girar a la Provincia para su distribución en los Municipios.

Si bien los gremios plantearon la necesidad de que se otorgue un aumento que permita compensar la pérdida de poder adquisitivo por el aumento real en el costo de vida, el Ejecutivo reconoció las dificultades económicas.

Gustavo Gauna, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado, señaló al programa "Equipo de Radio": "Nosotros planteamos que hay que encontrarle la vuelta y dar un aumento porque el trabajador municipal necesita una recomposición para lo que resta del año. Al día de la fecha la inflación acumulada en el último tramo es del 22% y el aumento que recibimos es del 19,7%, ahora solicitamos un aumento del 15% para llegar a fin de año compensando los meses pasados y los que vienen, con una revisión en enero".

Las partes quedaron en encontrarse nuevamente el próximo viernes, a las 13 horas.



