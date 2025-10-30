Mercados Bonaerenses y camiones de pescados, pastas y lácteos en plaza Constitución

El programa "Mercados Bonaerenses", impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, regresa a la ciudad este sábado 8 de noviembre para ofrecer una nueva oportunidad de adquirir productos frescos y locales directamente de productores, informaron desde la Secretaría de Desarrollo Económico municipal. La feria se instalará en Plaza Constitución , ubicada en la calle Yrigoyen entre Mitre y Pellegrini, y estará abierta al público a partir de las 9:00 de la mañana .

La paritaria municipal pasó a cuarto intermedio en medio de la incertidumbre


Representantes del Departamento Ejecutivo y los gremios que representan a los trabajadores municipales reanudaron ayer las negociaciones paritarias para definir la pauta salarial del último tramo del año. 

El encuentro se enmarcó en la incertidumbre provocada por la falta de certezas ante los retrasos en la coparticipación de impuestos que la Nación debería girar a la Provincia para su distribución en los Municipios. 

Si bien los gremios plantearon la necesidad de que se otorgue un aumento que permita compensar la pérdida de poder adquisitivo por el aumento real en el costo de vida, el Ejecutivo reconoció las dificultades económicas. 

Gustavo Gauna, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado, señaló al programa "Equipo de Radio": "Nosotros planteamos que hay que encontrarle la vuelta y dar un aumento porque el trabajador municipal necesita una recomposición para lo que resta del año. Al día de la fecha la inflación acumulada en el último tramo es del 22% y el aumento que recibimos es del 19,7%, ahora solicitamos un aumento del 15% para llegar a fin de año compensando los meses pasados y los que vienen, con una revisión en enero". 

Las partes quedaron en encontrarse nuevamente el próximo viernes, a las 13 horas. 