La Municipalidad convoca a abogados para registro de recupero de deudas

La Municipalidad abrió la convocatoria para la integración del. La iniciativa busca sumar profesionales del derecho para optimizar la gestión de cobro de deudas del municipio.

Los interesados tienen plazo hasta las 14:00 horas del 31 de octubre de 2025 para presentar sus solicitudes.

Entre los requisitos principales para postularse, los abogados deberán contar con:

Título de Abogado.

Matrícula vigente en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial San Nicolás.

Antigüedad mínima de tres (3) años en el ejercicio ininterrumpido de la profesión.

Experiencia en derecho administrativo, civil y/o comercial.

Domicilio en San Pedro o dentro de un radio de 50 kilómetros del Palacio Municipal.

Según informaron desde el municipio, se valorará la experiencia previa en la representación de organismos públicos, ejecuciones fiscales y cobro ejecutivo, derecho administrativo y contencioso administrativo, así como en contrataciones públicas.

La recepción de solicitudes se realiza en la Subsecretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de San Pedro, ubicada en Carlos Pellegrini N° 150 (B2930), en el horario de 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Asimismo, los profesionales podrán enviar su documentación por correo electrónico a la dirección dporta@sanpedro.gob.ar.

Para consultas e información adicional, los interesados pueden comunicarse con la Subsecretaría Legal y Técnica al teléfono 3329539593 o visitar la página web oficial del municipio: www.sanpedro.gob.ar.