La lista de Fernando Burlando sorprende y queda tercera en San Pedro

La Libertad Avanza sacó 16 puntos de ventaja y amplió su diferencia con respecto a septiembre (Video)
La lista de candidatos a Diputados Nacionales de Libertad Avanza fue, con diferencia, la más votada en los comicios legislativos de este domingo en el distrito de San Pedro. Los resultados extraoficiales, a la espera de los datos de la Junta Electoral, indican que el oficialismo nacional ganó con poco más del 48,2% de los sufragios, contra el 32,88% de Fuerza Patria.