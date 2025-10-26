La lista de Fernando Burlando sorprende y queda tercera en San Pedro

En una elección claramente polarizada, La gran sorpresa de las elecciones legislativas en el partido de San Pedro fue el tercer lugar de Propuesta Federal para el Cambio, la lista que lleva como primer candidato a Diputado Nacional al abogado Fernando Burlando.

Sin referentes locales ni militantes visibles en la zona, ese espacio político obtuvo casi el 4% de los sufragios y quedó tercero, detrás de La Libertad Avanza (alrededor del 47%) y Fuerza Patria (33,5%).

Una de las posibles explicaciones para los sorprendidos fiscales y autoridades de mesa es el color de la casilla dentro de la Boleta Única de Papel: un púrpura que es lo más parecido al violeta de LLA y que puede haber llevado a equivocar la casilla marcada para los votantes.

A la espera de los resultados oficiales a nivel provincial que permitan confirmar si la tendencia se repitió en otros puntos del territorio bonaerense, por el momento es la principal sorpresa de los comicios.