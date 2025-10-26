La Libertad Avanza sacó 16 puntos de ventaja y amplió su diferencia con respecto a septiembre (Video)

La lista de candidatos a Diputados Nacionales de Libertad Avanza fue, con diferencia, la más votada en los comicios legislativos de este domingo en el distrito de San Pedro.

Los resultados extraoficiales, a la espera de los datos de la Junta Electoral, indican que el oficialismo nacional ganó con poco más del 48,2% de los sufragios, contra el 32,88% de Fuerza Patria.

La diferencia fue superior, incluso, a la obtenida por las listas local y seccional en la elección bonaerense del 7 de septiembre (40,3% a 28,16%). Uno de los factores fue la licuación de los votos de las fuerzas alternativas. A modo de ejemplo, Nuevos Aires bajó del 11,51% que le permitió obtener dos concejales en septiembre a apenas un 1,32% este domingo.

En cambio quedó sorpresivamente Propuesta Federal para el Cambio (Fernando Burlando) en el tercer lugar, con casi el 3,93%, y el Frente de Izquierda aparece cuarto con el 3,20%.

Provincias Unidas sumó el 2,30% y fue el gran fracaso de los comicios. Le sigue Nuevo Buenos Aires con el 1,58%, Nuevos Aires con el 1,39%, el Frente Patriota Federal el 1,34%,. Las tres fuerzas del panradicalismo giraron en torno al 1%: Potencia, Proyecto Sur y Coalición Cívica. Luego aparecen Avanzada Socialista, Unión Federal y Unión Liberal.