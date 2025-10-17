La delegación sampedrina brilla en los Juegos Bonaerenses con nuevas medallas y clasificaciones a finales

La delegación de San Pedro consolida su excepcional desempeño en los Juegos Bonaerenses 2025, sumando una destacada cantidad de medallas de oro y asegurando su presencia en múltiples finales, lo que garantiza más podios para el deporte local. La jornada de hoy se caracterizó por la conquista de cuatro títulos provinciales en disciplinas clave.

En natación, las sampedrinas demostraron su superioridad: Valentina Boari se alzó con la medalla de oro en los 200 metros libre categoría Sub 14, e Ana Yeri replicó el éxito con otro oro en los 100 metros espalda Sub 18.

El dominio se extendió a otras disciplinas con la consagración de Naara Lezcano, quien obtuvo la medalla de oro en Lucha Olímpica, categoría 49 kilos, y la brillante actuación de Valentina Gallo, que se llevó el oro en ajedrez categoría Sub 18 femenino.

Además de los oros, San Pedro sumó más preseas con la meritoria actuación del equipo de Futsal Sub 16 masculino, que se quedó con la medalla de plata, y Tobías Gelabert, quien logró el bronce en los 50 metros libre categoría Sub 16.









Podios asegurados con miras al cierre

Los equipos de Sóftbol Sub 16 masculino, Pelota Paleta y Básquet Sub 14 masculino lograron su pase a las finales de sus categorías, asegurando al menos las medallas de plata tras imponerse en sus respectivos compromisos disputados este viernes.

En cuanto a las clasificaciones a finales, los atletas Miguel Medina y Aarón Mindurry lograron el pase a la última instancia en los 110 metros con vallas, ubicándose séptimo y quinto respectivamente en sus series.

Participaciones destacadas que suman puntos

La jornada también incluyó numerosas participaciones en finales y semifinales que, si bien no alcanzaron el podio, aportaron valiosos puntos para la delegación:

En atletismo, Justine Oggier finalizó séptima en lanzamiento de jabalina con 19 metros; Santi Coral alcanzó el séptimo puesto en salto en largo con 4,15 metros; e Inés Morosini fue sexta en salto en alto con 1,40 metros.

En natación, se destacaron los cuartos puestos de Iñaki Iglesias (100 metros pecho Sub 16) y el quinto de Santino Alcón (100 metros mariposa Sub 16).

En patín, Amparo Courtade y Alma Sayago lograron el sexto y octavo puesto respectivamente, cerrando una positiva participación.

Por su parte, los equipos de fútbol PCD y fútbol playa Sub 18 masculino cayeron por penales en los encuentros por el tercer y cuarto puesto, cerrando así un gran torneo. Con estos resultados, San Pedro se posiciona como una de las delegaciones más destacadas de la actual edición de los Juegos Bonaerenses, reafirmando el compromiso y el alto nivel de sus deportistas.