Salazar lideró una reunión de gabinete para ajustar la planificación de la gestión

El Intendente Cecilio Salazar, encabezó una reunión de gabinete con su equipo de secretarios, en el marco de la reciente reestructuración del gobierno municipal. El encuentro se centró en la planificación de las próximas acciones de gestión y en la optimización de la coordinación de políticas públicas en cada una de las áreas.

Durante la jornada de trabajo, el jefe comunal repasó junto a su equipo los principales lineamientos que continuarán guiando la administración municipal. Según se informó, el objetivo principal es "fortalecer la articulación entre las distintas secretarías para optimizar la respuesta del Estado local frente a las demandas y necesidades de los vecinos y vecinas de San Pedro".

De esta manera, Salazar reafirmó la importancia "del trabajo conjunto y la gestión coordinada entre todas las áreas". El compromiso central de la gestión es "seguir avanzando en políticas públicas que fortalezcan el desarrollo y el bienestar de la ciudad y sus localidades", según se manifestó durante el encuentro.



