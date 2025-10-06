La cooperadora del Hospital realizó una nueva entrega de aparatología

Laconcretó una significativa entrega de nuevo equipamiento al, adquirido con fondos propios para potenciar los servicios de distintas áreas del centro de salud local.

La Municipalidad de San Pedro informó que la donación fue encabezada por la presidenta de la Cooperadora, Mirta Borrel, y busca robustecer la capacidad de diagnóstico y atención del nosocomio.

Entre los elementos incorporados, se destacan unque será utilizado por el sector de, undestinado al área dey unpara. Además, se sumó unpara el área de

Desde el gobierno municipal se expresó un profundo agradecimiento al compromiso y la dedicación de la Sociedad Cooperadora, subrayando su esfuerzo permanente en el acompañamiento del crecimiento y la mejora continua del Hospital Municipal, en beneficio directo de toda la comunidad de San Pedro.



