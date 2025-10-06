La cooperadora del Hospital realizó una nueva entrega de aparatología

Los gremios docentes nucleados en la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) , junto a otras entidades del sector, convocaron a un Paro Nacional Docente y Movilización para el próximo martes 14 de octubre , en el marco de un plan de lucha en defensa de la educación pública y contra el desfinanciamiento. La medida de fuerza, que afectará el normal dictado de clases en todo el país, fue anunciada por la FEB y otras organizaciones gremiales, que detallaron un amplio petitorio de reclamos dirigidos al Gobierno nacional.
La Sociedad Cooperadora del Hospital Sub Zonal San Pedro concretó una significativa entrega de nuevo equipamiento al Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa, adquirido con fondos propios para potenciar los servicios de distintas áreas del centro de salud local.
La Municipalidad de San Pedro informó que la donación fue encabezada por la presidenta de la Cooperadora, Mirta Borrel, y busca robustecer la capacidad de diagnóstico y atención del nosocomio.
Entre los elementos incorporados, se destacan un espirómetro que será utilizado por el sector de Neumonología, un cardiodesfibrilador destinado al área de Pediatría y un desfibrilador para Clínica Médica. Además, se sumó un compresor para el área de Mantenimiento.
Desde el gobierno municipal se expresó un profundo agradecimiento al compromiso y la dedicación de la Sociedad Cooperadora, subrayando su esfuerzo permanente en el acompañamiento del crecimiento y la mejora continua del Hospital Municipal, en beneficio directo de toda la comunidad de San Pedro.
