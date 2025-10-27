King Bee representará a San Pedro en el concurso por un lugar en Cosquín Rock 2026

La banda de rock sampedrinase aseguró un lugar en la instancia nacional del concurso, organizado por Cosquín Rock Radio, un certamen que ofrece la oportunidad de presentarse en el icónico festivalque se celebrará en febrero en Córdoba.

El grupo local fue seleccionado por San Pedro Rock Radio 94.3 con su tema “Barajas”, tras competir en la etapa local contra otras bandas de la ciudad como Ciervo Tapera, Golem, Prodigios de un Infierno, La Everything Band, y Julián Marocco y los Planetas de la Tierra.

Ahora, King Bee representará a la ciudad de San Pedro en la fase final del concurso federal. El jurado de Cosquín Rock Radio será el encargado de elegir a la banda ganadora a nivel nacional, decisión que se tomará en el período comprendido entre el 10 y el 20 de noviembre. El resultado final se anunciará públicamente el 24 de noviembre.

Mientras espera la definición del certamen, King Bee tendrá una presentación en vivo este sábado en el marco de la Batalla de Bandas organizada por De la Gorra Producciones.

El show será con entrada libre y gratuita en el Playón del Tiro Federal, a partir de las 14 horas, con la banda sampedrina invitada subiendo al escenario alrededor de las 19 horas.