El Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires,, recorrió hoy el partido de San Pedro junto al Intendentepara supervisar el avance de las obras viales, incluyendo la repavimentación de lay el acceso a

Durante la recorrida, Katopodis destacó que "Otra vez estamos en una obra pública en marcha en la Provincia de Buenos Aires". El Ministro puso en valor los trabajos en la Ruta 1001, señalando que "La repavimentación de 15 km de la Ruta Provincial 1001 nos permitirá mejorar el acceso a San Pedro, favoreciendo la producción y el turismo de esta ciudad".

El funcionario provincial sostuvo que estas obras viales son una "palanca para el desarrollo de San Pedro" y contrastó la gestión bonaerense con la política de infraestructura a nivel nacional: "En un país que por decisión deestá, tiene este contraste en la provincia de Buenos Aires con rutas, con caminos y con obras".

Katopodis fue más allá en sus declaraciones y lanzó una crítica directa a la administración central: "El plan de Milei ya salió mal". En ese sentido, el Ministro afirmó que "Hay otro camino para el país y el voto es la oportunidad que tenemos de cambiarlo".

El Intendenteacompañó los dichos del Ministro y celebró la concreción de los proyectos largamente solicitados. "Estuvimos recorriendo el tramo final de 1001 y ahora estamos recorriendo el ingreso a Santa Lucía, que se pavimentó hace 67 años, y tuvo reparaciones menores. El gobierno de la provinciay es una inmensa alegría", afirmó el jefe comunal.

Finalmente, Katopodis reiteró la importancia de la continuidad de estas políticas, adelantando que el 26 de octubre, junto al Gobernador Axel Kicillof, se podrá "demostrar que hay cosas que se pueden hacer diferentes en la Argentina".