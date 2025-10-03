Julián Weich visitó el Hospital como parte del programa "Colores que suman" de Colorshop

Ignacio Duzac será el nuevo Director de Turismo de la Municipalidad de San Pedro, en reemplazo de la renunciante María Victoria Villalba. Su principal vínculo con la actividad en los últimos años fue a través de su emprendimiento familiar Las María's de productos sin gluten, con el que participa activamente en las ferias en el paseo público y en Mercados Bonaerenses.
Con la presencia del actor Julián Weich, se concretaron tareas de pintura y renovación en las instalaciones del Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa, en el marco de una iniciativa social con alcance nacional de una compañía de pinturerías.
Los trabajos de embellecimiento se realizaron en los pasillos internos y el acceso principal del centro de salud, como parte de las acciones permanentes que el municipio lleva adelante para optimizar las instalaciones de la salud pública local.
Estas mejoras se inscriben en el programa social “Colores que Suman”, una campaña impulsada por Colorshop que busca transformar y renovar instituciones en distintas ciudades del país a través del compromiso social.
El actor y conductor Julián Weich, embajador de la iniciativa, recorrió las instalaciones del hospital durante la tarde de hoy y compartió un "cálido encuentro" con el personal médico, de enfermería y administrativo.
Desde el gobierno local, se agradeció a Colorshop por incluir a la ciudad de San Pedro dentro de este programa, destacando que el mismo busca el acompañamiento de la comunidad para la renovación de las instituciones.
