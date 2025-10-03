Julián Weich visitó el Hospital como parte del programa "Colores que suman" de Colorshop

Con la presencia del actor Julián Weich, se concretaron tareas de pintura y renovación en las instalaciones del, en el marco de una iniciativa social con alcance nacional de una compañía de pinturerías.

Los trabajos de embellecimiento se realizaron en los pasillos internos y el acceso principal del centro de salud, como parte de las acciones permanentes que el municipio lleva adelante para optimizar las instalaciones de la salud pública local.

Estas mejoras se inscriben en el programa social, una campaña impulsada porque busca transformar y renovar instituciones en distintas ciudades del país a través del compromiso social.

El actor y conductor, embajador de la iniciativa, recorrió las instalaciones del hospital durante la tarde de hoy y compartió un "cálido encuentro" con el personal médico, de enfermería y administrativo.

Desde el gobierno local, se agradeció a Colorshop por incluir a la ciudad de San Pedro dentro de este programa, destacando que el mismo busca el acompañamiento de la comunidad para la renovación de las instituciones.