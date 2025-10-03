Confirmaron a Ignacio Duzac como nuevo Director de Turismo

Ignacio Duzac será el nuevo Director de Turismo de la Municipalidad de San Pedro, en reemplazo de la renunciante María Victoria Villalba.

Su principal vínculo con la actividad en los últimos años fue a través de su emprendimiento familiar Las María's de productos sin gluten, con el que participa activamente en las ferias en el paseo público y en Mercados Bonaerenses.

Previamente, se había desempeñado en oficinas como ANSES o el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social.

De acuerdo a lo confirmado por el Intendente Cecilio Salazar esta mañana, en declaraciones a La Radio 92.3, dejará de existir la Secretaría de Turismo, Cultura, Educación y Deportes. En el caso de Turismo, el área funcionará en conjunto con la actual Secretaría de Producción, a cargo de Ariel Álvarez. Cultura, Educación y Deportes pasarán a la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad.



